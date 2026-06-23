沙美海水浴場／2025年撮影 倉敷市玉島黒崎の沙美海水浴場について、運営委員会は2026年7月1日に海開きすると発表しました。 2026年度は7月1日から8月23日まで開く予定で、期間中に約2万人の来場を見込んでいます。昨年度は約1万7000人が利用したということです。 沙美海水浴場は1996年に「日本の渚百選」に選ばれています。