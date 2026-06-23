福岡県内におけることしのニセ電話詐欺の被害額が、50億円を超えました。中でもSNS型投資詐欺の被害が急増しています。福岡県警によりますと、5月末までの県内のニセ電話詐欺の被害額は、およそ50億3000万円に上りました。このうちSNS型投資詐欺の被害件数は214件で、被害額はおよそ25億9000万円と、去年の同じ時期と比べ、2倍近くに増えています。また、警察官などをかたるニセ警察詐欺の被害額もおよそ12億2000万円に上り、依然