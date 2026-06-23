警察官を名乗る男に「お金の調査が必要」などとうそを言われ、名古屋市の70代の女性が時価約1億円相当の“金の延べ棒”をだまし取られました。 【写真を見る】1億円相当の“金の延べ棒”だまし取られる 警察官名乗る男から ｢逮捕状が…調査への協力が必要｣と持ち掛けられた70代女性 警察によりますと5月27日、名東区に住む70代のアルバイトの女性の自宅に、郵便局員を名乗る男から「あなた名義で違法薬物が郵送されている」など