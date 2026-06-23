注目の食料品の消費税、一体どうなるのでしょうか。 【写真を見る】注目の食料品消費税“実質ゼロ案”とは？3年後には“本丸”給付金付き税額控除 総理に近い議員｢最終的には高市さんは1人で決める｣ （大石邦彦アンカーマン）国会とは別の国民会議で、今年の3月から15回にわたって議論が行われているんですが、唐突に出てきた感のある“実質ゼロ案”。これ、野党からすると“後出しジャンケン”で、それだったら「国民会議