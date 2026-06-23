プレミアリーグ・エバートンの専門メディアが紹介日本代表FW上田綺世は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第2節のチュニジア戦に先発出場し、2ゴール1アシストの活躍を見せた。イングランド・プレミアリーグのクラブからの関心が伝えられるなか、英メディアは「大きな強みとなる」と上田の長所を称賛している。上田はオランダ1部フェイエノールトでリーグ得点王に輝いたことに加え、W杯での活躍も