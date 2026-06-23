「ネタバレ王子」の名を欲しいままにしてきたトム・ホランド。最近は影を潜めていたが、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』でロバート・ダウニー・Jr.が復帰すると知るとすぐに、妻ゼンデイヤに報告したそうだ。【写真】新婚！ トム・ホランド＆ゼンデイヤ、『スパイダーマン』フォトコールに登場しラブラブ「アベンジャーズ」シリーズの極秘情報を事前にポロっと話してしまうなど、製作陣泣かせの“ネタバレ王子”として知ら