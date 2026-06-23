パロディ・ホラー“絶叫計画”シリーズ最新作『最終絶叫計画 令和！』より、映画『Michael／マイケル』に便乗した「マイケル版予告編」と「パロディポスター」2種が解禁された。【動画】映画『最終絶叫計画 令和！』マイケル版予告2000年に公開され、世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ大人気パロディ映画『最終絶叫計画』。同シリーズが、3作目『最‘狂’絶叫計画』（2004）以来、実に22年ぶりに日本のスクリーンに帰ってく