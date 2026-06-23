◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２３日、函館競馬場２年前のリベンジだ。デビットバローズ（セン７歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は、栗東で乗り込みを重ねて先週末に函館入り。上村厩務員は「函館も２回目だし、良さそうですよ」とうなずいた。前走の大阪杯では強力メンバーを相手に、０秒７差の８着と健闘した。「頑張ってくれたね。それでも大阪杯は、冬毛がま