◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２３日・岐阜）中日の細川成也外野手が、４年連続２ケタ本塁打となる１０号の先制ソロを放った。３回先頭だった。ＤｅＮＡの先発・入江の直球を強振し、左中間席中段にたたき込んだ。先発・マラーを援護する自身４試合ぶりの一発に「先制できて良かったです。次（の打席）も頑張ります」と振り返った。ぎふしん長良川では、試合前時点で通算１１打数５安打で打率４割５分５厘、１本塁