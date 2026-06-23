特集は高知で輝く人を紹介するキラッ人です。創業80年を迎えた老舗の料亭で4代目の女将です。女将として迎える80周年。歴史を背負い料亭を引っ張るその思いに迫ります。高知市唐人町に店を構える料亭濱長。一度は暖簾を下ろしながらも多くの人たちに支えられ、2026年創業80周年を迎えました。そんな濱長を引っ張る、女将。代々つながれたバトンを受け取り歴史を紡ぐ、その思いに迫ります。6月23日のキラッ人は創業80周年、料亭濱長