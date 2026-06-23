高知県で生活する幸福度を調べるGKH＝高知県民総幸福度のアンケート調査が2026年も7月末まで約1か月間おこなわれます。■土佐経済同友会小川雅弘 特別幹事「ぜひアンケートをして頂くことがそれぞれの個人個人の幸せを考えることで、もう一度再認識できることではないかなと思ってる」GKH調査は、一般社団法人しあわせ推進会議が高知県らしい豊かさを指標として示し、自治体の政策などに活かしてもらおうと2012年から