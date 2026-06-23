◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２３日・みずほＰａｙＰａｙ）オリックス・若月健矢捕手が「９番・捕手」で先発し、第１打席に今季１号ソロを放った。両軍無得点の３回２死、カウント１―１からソフトバンク・上沢のスライダーを捉えた当たりは、左翼ホームランテラスへ着弾。今季１６８打席目で、うれしい初アーチとなった。「とにかく先制することができてよかったです！なんとか勝ちにつなげられるよう、この後