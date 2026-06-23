女性８人組グループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の増田彩乃と古澤里紗のユニホーム姿に、称賛の声が集まっている。「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の公式アカウントが２３日までにインスタグラムを更新。「ＬＥＴ’ｓＧＯＯＯＯＪＡＰＡＮ」とつづり、増田と古澤がサッカー日本代表のユニホームに身を包んだ写真を公開した。増田が青のホームユニホーム、古澤が白のアウェーユニホームを着こなしている。この投稿にファン