講談社から、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』を大特集した『ディズニーファン8月号』が2026年6月25日に発売されます。この号は、2026年7月3日劇場公開の『トイ・ストーリー5』や、東京ディズニーリゾートで7月2日から始まるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を特集。豪華なパークチケット＆グッズのプレゼント企画やオリジナルポストカードのほか、夏のびしょ濡れプログラムなど、