ウォルト・ディズニー・ジャパン、日本テレビホールディングス、講談社が共同で開始したこども病院向け読み聞かせプログラム「Disneyストーリータイム」が、2026年6月23日に宮城県立こども病院にて東北エリア初開催されました。病気と闘うこどもたちやそのご家族に、ディズニーの物語を通じて闘病生活の不安を和らげ、ひとときの安らぎや楽しみを提供する特別なイベント。全国で4回目となる今回は、地元の宮城テレビ放送とも連携し