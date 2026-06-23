◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の戸郷翔征投手が３回に押し出し四球で１点を失った。初回、先頭の名原は３球で空振り三振。２番・菊池を遊飛。３番・ファビアンは１４６キロ直球で二ゴロに打ち取った。２回は、四球で走者を出しながらも、２つの三振を奪いながら無失点に抑えた。２―０となった３回はテンポ良く２死を奪ったが１番・名原に右中間への二塁打を浴びて、ここで菊池に四球、