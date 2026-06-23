Snow Manの向井康二、Aぇ! groupの末澤誠也が23日、都内で行われた実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。今作でおそ松を引き継いだ末澤誠也と「おそ松役の難しさ」について語った。【全身ショット】みんなでかわいいハートポーズをする向井康二＆Aぇ! group＆西村拓哉前作で長男・おそ松を演じ、今作で“旧おそ松”を演じた向井は、イベントにサプライズ登壇。本作で主演を務めたAぇ!