麻雀のMリーグ・渋谷ABEMASで活躍する白鳥翔が日本時間23日、米ラスベガスで開催されている世界最大級のポーカー大会、World Series of Poker（WSOP）2026に参戦。この日参加したトーナメントで見事勝ち残り、賞金獲得が確定した。さらに優勝賞金20万8800ドル（約3,300万円）を狙える好位置につけている。【映像】Mリーグで“無双”する白鳥翔7月中旬まで続くWSOPは期間中、競技ルールやエントリー料が異なるさまざまなトーナ