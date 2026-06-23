ドミノ・ピザは、デリバリーの価格を値下げする一方、テイクアウトの半額サービスを終了します。宅配ピザ大手のドミノ・ピザは、29日からデリバリーのMサイズの価格を平均600円ほど引き下げます。デリバリー市場の需要が高まる中、より手軽に注文できる価格に見直す一方で、テイクアウトについてはMサイズを平均200円ほど値上げします。また、店頭で受け取るとピザが半額になる「お持ち帰り半額」を終了し、代わりに3割引きとなる