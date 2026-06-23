辞意を表明したイギリスのスターマー首相の後任として名乗りをあげた前マンチェスター市長のバーナム下院議員が、7月17日にも首相に就任する見通しです。【映像】イギリスの次期首相に就任見通しのバーナム氏フィナンシャル・タイムズは22日、アンディ・バーナム下院議員（56）に対抗馬がいない場合は、7月17日にもバーナム氏が首相に就任する見通しだと報じました。バーナム氏の最大のライバルとされる前保健相のストリーテ