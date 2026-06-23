旧統一教会の解散命令を巡り、最高裁は教団側の特別抗告を退けました。これで解散命令を巡る一連の裁判手続きが終結しました。【映像】旧統一教会裁判手続き終結 最高裁が特別抗告退ける旧統一教会の高額献金などの問題を巡り、東京高裁は3月に「信者らの不法行為の行為態様は極めて悪質で、財産上の損害や多大な精神的な苦痛が発生している」と指摘し、1審に続き解散を命じました。教団側は、解散命令は教団や信者らの宗教