冷凍庫の中から遺体で見つかった男性、その死亡推定時期は約15年も前。兵庫・神戸市で起きた死体損壊・遺棄事件には、多くの謎が浮かび上がっています。警察によると6月20日、神戸市中央区内のマンションで発見された男性の遺体は、この部屋の元住人で職業不詳の西口豊さんと判明しました。部屋にあった冷凍庫の中で、腹部を切断された状態で発見されたという西口さん。室内に荒らされた跡はなかったといいます。事件が明らかにな