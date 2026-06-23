気象庁は、九州北部に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】九州北部に線状降水帯の予測情報気象庁は、長崎県で今夜遅くからあす昼過ぎにかけて、熊本県であす未明から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）