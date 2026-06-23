◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年6月23日甲子園）4連勝を目指す阪神が、ラッキーな形で先制点を得た。0―0の2回、1死から熊谷敬宥と浜田太貴が連打で一、二塁とすると、1軍再昇格即先発マスクをかぶった梅野隆太郎が痛烈な右飛。後退しながら捕球したモンテルの内野返球が逸れる間に、二塁からタッチアップして三塁に到達していた熊谷が一気に本塁も陥れた。リーグ再開後の甲子園初戦で、猛虎が幸運も味方に付け、