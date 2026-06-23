きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズと新たなカリスマを生み出し、さらにアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」ではFRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、CANDY TUNE、SWEET STEADYを世に送り出し、国内はもちろん、海外でもヒットを連発しているアソビシステム。来年20周年を迎える同社設立者の中川悠介氏にエンタメの先輩である福田淳客員編集長が、会社立ち上げの経緯から、戦略、プロデュース論、海