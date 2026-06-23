去年9月の記録的な豪雨で冠水被害が発生した東京・品川区で、23日、浸水対策工事の現場が公開されました。23日に公開されたのは、品川区が豪雨の際の浸水対策のために進めている「第二戸越幹線整備工事」の現場です。すでにおよそ1.7キロの下水道管の整備は完了していて、現在は、地上の雨水を地下に取り込み、目黒川へ流すための設備の工事などが進められており、新たな排水ルートになるということです。去年9月の豪雨で、戸越銀