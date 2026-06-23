マネージャーだった女性に暴行をした罪などに問われているタレントのデヴィ夫人が初公判で起訴内容をおおむね認め、「本当に大人げないことをした」と話しました。【映像】デヴィ被告「私は瞬間湯沸かし器」自省の弁タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告（86）は、去年2月に都内の飲食店で自身の事務所の女性従業員に対してシャンパングラスなどを投げつけたほか、去年10月には動物病院で当時マネージャーだった3