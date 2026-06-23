23日、東京地裁に姿を現したのはタレントのデヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ被告です。「私、瞬間湯沸かし器みたいなところがある」などと、当時のマネジャーに暴行を加えた罪などについておおむね認めました。タレントとしてテレビ番組やCMなどに出演していたデヴィ・スカルノ被告（86）。マネジャーら2人に対する2つの暴行事件をめぐり、23日に開かれた初公判では起訴内容をおおむね認めつつも、被告人質問では一部の行為を否認し