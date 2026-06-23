◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-ヤクルト(23日、甲子園球場)首位阪神とゲーム差「1.5」のヤクルトは、守備の乱れから先制を許す苦しい展開となりました。ヤクルトの先発・山野太一投手は2回裏、1アウトから阪神の6番・熊谷敬宥選手、この日一軍登録されたばかりの7番・濱田太貴選手に連続ヒットを浴び、1・2塁のピンチを背負います。ここで打席に迎えたのは、同じくこの日一軍復帰を果たした8番・梅野隆太郎選手。カウント0-1からの2