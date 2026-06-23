夏の暑さが年々過酷化する中、科学的・実践的知見を結集した熱中症対策に向けて産官学が連携する。6月5日、産官学9機関を発起人機関とする「熱中症対策産官学連携コンソーシアム」が発足された。熱中症対策の社会実装に向けた共同研究・啓発活動・情報発信に取り組み、環境省が掲げる「中期的な目標（2030年）として、熱中症による死亡者数が、現状（2022年における5年移動平均1295人）から半減することを目指す」に貢献して