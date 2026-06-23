大塚製薬は5月22日から「ポカリスエット」新CM「POCARI HUMAN CHALLENGE」篇を放映している。同CMでは、人々が集い、身体を動かし、ともに汗をかく姿を通じて、人が本来持つ可能性を伝えることを目的に、広大な沖縄の海に幅広い年齢層で国籍の異なる約1000人が共演。力をあわせてパフォーマンスを行うことで、人の力で作り出すことの嬉しさや強さ、素晴らしさを描いている。出演者の国籍は20ヵ国に上る出演者の年齢幅は13歳