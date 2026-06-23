アーセナルが今夏の移籍市場で注目銘柄の獲得を狙っているようだ。『Mirror』が、ミケル・アルテタとアンドレア・ベルタSDは、水面下で補強計画を進行中と報じている。昨夏は総額2億5000万ポンドを投じて大型補強を実施したアーセナルだが、今夏は人数よりも質を重視した補強方針を取るとみられている。そのなかで『Daily Mail』によれば、若手候補として名前が挙がっているのが、FCミッティランでプレイするダリオ・オソリオだ。2