マンチェスター・ユナイテッドの新スタジアム建設計画が大きく前進したようだ。ユナイテッドはオールド・トラッフォード周辺の追加用地約25エーカー（約10万平方メートル）を取得。将来的な10万人収容の新スタジアム建設に向けて重要な一歩を踏み出した。『THE Sun』が報じている。取得した土地は現在のオールド・トラッフォードから約350メートルの場所に位置しており、クラブが進める総額20億ポンド（約4000億円）規模の再開発計