イラン代表がベルギー代表とのスコアレスドロー後に見せた振る舞いが話題となっている。グループリーグ第2戦でベルギーと0-0で引き分けたイランは、開幕から2試合連続ドロー。強豪ベルギーから勝ち点1を獲得したことで、決勝トーナメント進出へ望みをつないでいる。そんな中、イラン代表の選手とスタッフは、ロサンゼルスのSoFiスタジアムを後にする際、開催地への感謝を記した手書きのメッセージを残したのだ。『THE Sun』が報じ