colyは、新作スマートフォンゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』の公式サイトをオープンし、事前登録の受付を開始した。 （関連：【画像】公開されたキービジュアル、タイトルロゴ） 本作は、ジャンルに“夢を叶えるスパークライダー育成ADV”を掲げるスマートフォン向けゲームアプリ。対応OSはiOSおよびAndroidで、料金は基本プレイ無料（ゲ