ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじたうんぐっず いち」グッズを6月24日18時から販売開始すると発表した。 【画像あり】ポーチの真ん中には大きく顔がデザイングッズラインナップ 今回販売される商品は、どうぶつマスコットシリーズ「にじたうん」のデザインを使用した「にじたうんぐっず いち」である。 グッズラインナップは、ランダムス