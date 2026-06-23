メルカリは23日、OpenAIの「Apps in ChatGPT」で、メルカリ公式アプリの提供を開始した。ChatGPT上で会話するだけでメルカリの商品を検索したり、出品説明文の下書きを作成したりできる。ChatGPTのアプリ一覧で「メルカリ」を選択し、接続すると利用できる。 ChatGPTで会話しながら商品検索できる 商品を検索するキーワードが思いつかない場合でも、ChatGPTとの会話でメルカリの商品を探すことができる。