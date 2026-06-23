昨年出産を発表した元ＮＧＴ４８の荻野由佳（２７）の美肌輝くショットが、注目を浴びている。２３日までにインスタグラムで「海が大好き！！！」とつづり、海辺での写真をアップ。デコルテや美肩があらわになったキャミソールワンピースを着こなしている。荻野はサングラスと花冠を付け、浜辺を散策している。この投稿に「いいなぁＨａｗａｉｉいきたい」というコメントに、荻野は「天国すぎる」と反応。ファンからは「ずっ