巨人の吉川尚輝内野手が２３日、ジャイアンツ球場で行われた残留練習に参加した。１５日に出場選手登録を抹消され、１７日からミニキャンプを一人で敢行。この日はノックやロングティー、フリー打撃などのメニューを黙々とこなした。自身の映像を見ながらスイングの軌道を確認する場面もあった。今季はここまで出場３６試合で打率２割１分５厘、１本塁打、５打点。なかなか数字が上がらず、首脳陣と話し合いを重ねての２軍降