長崎原爆被災者協議会＝長崎被災協は、23日に結成70年を迎えました。 被爆者救護と反核平和を訴え続けてきた70年。 これからも核兵器廃絶などに取り組むことを確認しました。 被爆者の雇用の場だった「被爆者の店」で売られていた「マリヤ人形」。 被爆詩人として知られる福田 須磨子さんが手がけた「ぎんなん人形」も…。 被爆者が生活のために作った品々や、被爆者運動の歴史を物語る資料が並びます。 長