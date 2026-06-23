俳優・吉沢亮がデビュー１７周年を報告した。吉沢のスタッフによって運営されるインスタグラムが２３日までに更新され「吉沢亮、デビュー１７周年を迎えました」と報告。吉沢が「１７」の風船を持った写真を披露した。「この夏は映画『キングダム 魂の決戦』が公開、そしてミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』が開幕します今後とも吉沢亮の応援を、よろしくお願いいたします！」と呼びかけ、投稿を締めた。この