◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の１番・浦田俊輔内野手と２番・松本剛外野手が躍動し、２点を先取した。０―０の３回に相手の失策も絡んで１死二、三塁となり浦田が打席へ。高め１４３キロ直球にうまく合わせ、飛距離十分の中犠飛を打ち上げ「戸郷さんがいいバントを決めてくれたおかげで、いい流れに乗っていけました。気持ちで外野までもっていきました」ときっちり先制点をもたらした一