日本代表の１次Ｌ最終戦スウェーデン戦（２５日＝日本時間２６日）のカギは、超強力２トップ・ＦＷイサク（２６）＝リバプール＝、ＦＷヨケレス（２８）＝アーセナル＝の“年俸総額５３億円コンビ”をいかに封じるか。第２戦スウェーデン―オランダ（１●５）を取材した岡島智哉記者が「ＳＳＢＫ」「海舟が回収」そして「七変化ＣＢ」の３つのキーワードで「読み解く」。一筋縄ではいかないどころか、真っ向勝負すれば“大事故