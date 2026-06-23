テレビ東京で放送中の『しまじろうのわお！【公式】』（毎週土曜前8：30）の公式インスタグラムが23日までに更新され、“本気でニジマスをつかみにいく”写真に反響が寄せられている。【写真】「さすが虎」本気でニジマスをつかみにいくしまじろう投稿では「本気でニジマスをつかみにいくしまじろうを見られるのは、6/20（土）あさ8:30からの『しまじろうのわお！』」とつづった。写真ではしまじろうが前かがみになり、子ど