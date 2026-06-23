2025年9月、19歳の女性に暴行を加えて現金50万円を奪ったとして23日、暴力団組員の男が逮捕されました。強盗の疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区の指定暴力団 道仁会系組員 上蔀翔大容疑者23歳です。上蔀容疑者は、去年9月、県内に住む知人女性（19）の家で金を借りようとしたところ断られたため、女性に馬乗りになって首を絞める暴行を加え、現金50万円を奪った疑いがもたれています。 警察によりますと、その後、上蔀容疑