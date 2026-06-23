ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２３日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。西武の本拠地・ベルーナドームの暑さについて率直な思いを明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでベルーナドームの酷暑対策が深刻化する中、球団がミスト設置などの暑さ対策に乗り出したという記事を紹介。ベルーナドー