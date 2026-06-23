◆パ・リーグ楽天―西武（２３日・山形市）西武が石井一成内野手の一打で先制した。両軍無得点の２回、１死一塁。「７番・二塁」で先発出場の石井が相手先発・滝中の外角低め変化球をすくい上げた打球は、右中間を破る先制の適時二塁打となった。後続が倒れ追加点は奪えなかったが、延長１２回２死でサヨナラ負けを喫した前夜の悪夢を吹き飛ばす一打となった。石井は「打ったのはシンカーです。岸が粘って出塁してくれたので