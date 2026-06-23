ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、ブリュッセル市内の「世界で最も美しい広場」とも言われる「グラン・プラス」に面したブリュッセル市庁舎を訪問されています。両陛下はバルコニーに姿を見せ市民に手を振られました。天皇皇后両陛下は、現地時間の23日午前ブリュッセル王宮で歓迎式典に臨んだ後ブリュッセル市庁舎を訪れフィリップ国王夫妻の出迎えを受けられました。この市庁舎は、15世紀に建てられたゴシック様式の建物