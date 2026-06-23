◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（２３日・甲子園）ヤクルト・山野太一投手が危険スイングで警告処分を受けた。２回２死一塁、カウント１―２から阪神・才木が投じたフォークボールを空振り。スイングした際、バットが手から離れてバッターボックス右後方へ。球審の山村がマイクを通して警告処分を通告した。危険スイングとは、打者がスイングした際、最後までバットを保持し続けることをせずスイングの途中でバットを