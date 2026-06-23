「ソフトバンク−オリックス」（２３日、みずほペイペイドーム）フィギュアスケート選手で、今年の世界ジュニア選手権で日本男子史上初の連覇を果たした中田璃士（りお＝１７）がセレモニアルピッチを行った。福岡出身の父の影響から大のソフトバンクファンだという中田は、この日対面した柳田からプレゼントされたピンク色のグラブを左手にはめて、柳田のサイン入りの背番号９のユニフォームを着用。マウンドに上がる直前に